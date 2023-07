​L'Ambassade du Maroc au Tchad célèbre le 24ème anniversaire de la fête du Trône

En tant que membre du Comité de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, le Maroc plaide pour le renforcement de ses relations avec les pays africains et pour la réforme de l'UA afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la stabilité.



L'Ambassadeur Erroja a également souligné les liens historiques et séculaires qui unissent le peuple marocain et le peuple tchadien, basés sur des relations humaines et un héritage commun.