AFRIQUE ​La Somalie a l'ambition de se doter d'une institution statistique de classe mondiale

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Février 2022

En 2020, le gouvernement fédéral de Somalie (FGS), par l'intermédiaire du Bureau national des statistiques de Somalie (SNBS), a reçu des subventions de l'Association internationale de développement (IDA) pour entreprendre le projet SISEPCB (Somali Integrated Statistics and Economic Capacity Building).

Le projet SISEPCB vise à renforcer le système statistique national du pays, le système de suivi et d'évaluation (S&E), et à améliorer la capacité de programmation et d'analyse des agences gouvernementales de macroéconomie et de programmation fiscale afin de leur permettre d'évaluer, d'analyser et d'améliorer régulièrement les politiques publiques, la performance des programmes et les résultats.



Le financement permettra au SNBS, récemment créé, d'améliorer l'environnement des technologies de l'information dans l'ensemble du SNS et d'élaborer une stratégie TIC qui permettra : (i) d'améliorer la qualité des données statistiques, (ii) de réduire le temps de collecte et de traitement des données, (iii) d'utiliser un progiciel standard pour l'analyse des données statistiques, (iv) de créer une base de données statistiques centrale intégrée pour la diffusion des données, (v) d'étendre le réseau de données du SNBS aux unités statistiques des MDA fédéraux sélectionnés.



Le directeur général du SNBS, Sharmarke Farah, a observé que "des données de haute qualité sont essentielles pour mesurer les progrès de la croissance économique, améliorer la formulation des politiques publiques, aider à réduire la pauvreté et, en fin de compte, favoriser une prospérité partagée".



M. Farah a également souligné à quel point le financement est essentiel et opportun pour combler les lacunes de la Somalie en matière de données, en améliorant la qualité des principaux produits et processus statistiques officiels, en renforçant les pratiques de diffusion et en rendant les données plus accessibles. "On ne peut nier le besoin urgent de la Somalie de disposer de statistiques économiques de haute qualité pour informer et attirer les investissements, ainsi que pour contribuer à l'expansion et à l'amélioration de la prise de décision", a souligné le DG.



Les statistiques sont un outil essentiel pour gouverner l'État et pour planifier toute initiative multisectorielle à l'échelle du pays. Par exemple, elles permettent une allocation budgétaire plus délibérée pour les infrastructures, la sécurité sociale, les soins de santé, l'environnement, l'éducation, etc. Une application prudente des statistiques officielles renforce l'inclusion, la distribution équitable des ressources et la responsabilité globale de l'État envers ses citoyens.



"Des données statistiques pertinentes, fiables et accessibles sont la base d'une bonne gouvernance et sont essentielles pour des décisions politiques et économiques efficaces. Le SNBS a clairement défini des objectifs stratégiques pour devenir un centre d'excellence statistique de classe mondiale, entièrement numérisé, qui contribuera de manière significative aux objectifs de développement de la Somalie", a déclaré M. Sharmarke Farah, directeur général du SNBS.



L'amélioration des données statistiques fournies par le SNBS apportera également d'immenses avantages aux entreprises locales de Somalie. Le fait de pouvoir fournir des informations fiables concernant l'état actuel du marché du pays aide les investisseurs internationaux à évaluer avec précision le retour sur investissement possible, ce qui permet d'attirer davantage de capitaux étrangers.



Il est également essentiel d'améliorer la vie de chaque citoyen, car les données sont utilisées dans le monde entier pour prévenir les épidémies, mieux distribuer les prestations sociales, planifier et surveiller les besoins et les changements sur le marché du travail, entre autres aspects qui touchent directement les gens au quotidien.



L'analyse rigoureuse des données par le SNBS continue également d'améliorer la qualité des décisions nécessaires pour atténuer les problèmes liés aux situations extrêmes, comme la sécheresse actuelle en Somalie. La capacité à collecter, rassembler et gérer des informations statistiques officielles pertinentes, fiables et précises permettra aux institutions responsables d'analyser les besoins humanitaires des personnes touchées sur la base de données fiables, ainsi que de planifier les investissements nécessaires en matière d'infrastructures qui contribueront à atténuer l'impact des futures sécheresses provoquées par des chocs climatiques imprévisibles.



Un projet de 4 mois visant à évaluer le statut institutionnel actuel du SNBS et à fournir une feuille de route pour sa transformation est entrepris par un fournisseur international de services gov-tech, de solutions informatiques et de conseil, NRD Companies, qui a l'expérience de la conduite de projets de numérisation dans 50 pays. Pour ce projet particulier, NRD Companies s'est associé à ASAL Solutions Ltd., basée à Mogadiscio, en Somalie.



"Notre tâche consiste à déterminer les points faibles de la filière actuelle d'utilisation des données statistiques en Somalie et à fournir des lignes directrices qui permettront d'affiner le SNBS. Nos services de conseil porteront sur tous les aspects de l'institution, de l'infrastructure, du matériel et des logiciels aux questions juridiques, éducatives et culturelles", explique Mindaugas Glodas, PDG de NRD Companies.



NRD Companies préparera également les documents relatifs aux exigences techniques pour la mise en place du matériel, des logiciels et des capacités humaines nécessaires pour accompagner SNBS dans sa transformation numérique.





