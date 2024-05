​La banque panafricaine UBA fête ses 75 ans au service des Africains

Sur le marché tchadien, UBA est considérée comme l'une des principales banques commerciales, avec une forte présence dans les grandes villes telles que N'Djamena, Moundou, Abéché, Koumra, et Goz Beïda. "Nous nous rappelons d'où nous venons et nous regardons avec excitation vers l'avenir. Nous restons fidèles à notre vision audacieuse : devenir la première banque africaine à l'échelle mondiale", a indiqué Baba Adoum, directeur Marketing et Communication de UBA Tchad.



United Bank for Africa a pour ambition de devenir la première banque africaine à l'échelle mondiale. Elle s'efforce de réaliser cette vision en offrant des services financiers innovants et en se concentrant sur le développement économique en Afrique.



Le réseau UBA est soutenu par une technologie de pointe, permettant aux clients d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne, via des applications mobiles et des guichets automatiques.