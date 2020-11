​Le Togo interdit l’importation de volailles en provenance de six pays européens

Lomé - Dans un communiqué rendu public ce lundi 16 novembre 2020, le Togo a annoncé l’interdiction de l’importation de poulets et de ses produits dérivés en provenance de six (06) pays européens, actuellement frappés par la grippe aviaire.



Il s’agit de l’Allemagne, l’Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie. Ces pays cités sont actuellement tous frappés par une épidémie de grippe aviaire.



« L’importation des volailles vivantes et de leurs produits dérivés ainsi que des aliments pour volailles en provenance des pays infectés est strictement interdite sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à nouvel ordre », souligne le communiqué signé du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et du développement rural, Antoine Lékpa GBEGBENI.



Le gouvernement saisit cette occasion pour inviter la population en général, les aviculteurs et provendiers en particulier, au strict respect des mesures de biosécurité surtout au niveau des frontières, marchés de volailles et dans les élevages.



« Tout contrevenant s’expose à la rigueur de la loi », a averti le ministre Antoine GBEGBENI. Pour rappel, le Togo a connu en 2007 et en 2008 deux (2) foyers de grippe aviaire, ce qui a conduit à l’abattage de plusieurs milliers de volailles dans le pays.