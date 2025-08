​Nécrologie – L'ancien ministre Mahayadine Salah s’est éteint au Tchad.

N’Djamena – Le Tchad pleure la disparition d’une grande figure de l’administration publique. M. Mahayadine Salah Idjiemi, ancien ministre des Finances et haut commis de l’État, est décédé le 31 juillet 2025 à N’Djamena, des suites d’une maladie.



Homme d’expérience et de rigueur, Mahayadine Salah Idjiemi a marqué de son empreinte plusieurs décennies de vie publique au Tchad. Son parcours, riche et dense, l’a vu occuper de nombreuses fonctions stratégiques au sein de l’État, notamment au ministère des Finances, où il a œuvré à la réforme de la gestion budgétaire, à la mobilisation des ressources nationales, et à la coopération financière internationale.



Son passage au gouvernement a été salué pour sa compétence technique, sa probité et son engagement au service de l’intérêt général. Il a également été un mentor respecté de toute une génération de cadres administratifs.