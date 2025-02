​Ray's Kim Edm : bien plus qu'un simple artiste

Chanteur emblématique, Ray's Kim Edm est connu pour ses chansons percutantes qui marquent les esprits. Depuis plus de 15 ans, ses œuvres, mêlant mélancolie et espoir, touchent profondément la jeunesse tchadienne. Il utilise la musique comme un outil de lutte contre les injustices, tout en promouvant les valeurs de paix et de solidarité.



Après une longue attente, Ray's Kim Edm a annoncé, il y a plus d’un mois, son grand retour sur scène avec un concert intitulé "Return to True Love", prévu pour le 29 mars au stade de Paris Congo. Dans cette optique, son équipe lance un appel au partenariat et au sponsoring afin d’assurer la réussite de cet événement tant attendu.



Si vous souhaitez accompagner ce projet, vous pouvez contacter les numéros suivants :

📞 +235 66 23 92 21 / 62 59 85 71 / 92 80 75 59