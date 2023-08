​Tchad : 52 millions FCFA de crédit agricole aux producteurs du Ouaddaï

Un total de 346 jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier de ces crédits agricoles, d'un montant total de 52 200 000 FCFA pour cette année. Cette initiative vise à encourager la création d'emplois en milieu rural et à développer l'agriculture tchadienne, dans le but ultime d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.



Le chef du bureau ONAPE d'Abéché, Mahamat Alhafiz Idriss Oumar, a rappelé aux bénéficiaires que les fonds alloués par l'institution doivent être investis dans les champs et remboursés après la récolte. Il a également noté une diminution du montant par rapport aux années précédentes en raison du non-remboursement de certains bénéficiaires indélicats.



Il a souligné que l'ONAPE a mis en place trois programmes distincts : le programme d'appui aux diplômés sans expérience, le programme d'auto-emploi et le programme de crédit agricole. Il a précisé que depuis 2004, l'ONAPE finance chaque année les producteurs agricoles via le programme de crédit agricole avec un taux d'intérêt nul, dans le but d'améliorer les conditions de vie des ménages et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire.



En donnant le coup d'envoi de la remise des financements de crédits agricoles pour l'année 2023-2024 dans le Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, en tant que représentant du gouverneur, a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour leur attention envers les producteurs agricoles du Ouaddaï. Il a souligné que ces crédits annuels contribueront à améliorer les conditions de travail des producteurs. Il a également encouragé les bénéficiaires à gérer les fonds de manière optimale et à rembourser dans les délais impartis.