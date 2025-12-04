Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Au Sila, une équipe sanitaire échappe à une attaque armée dans le département d’Adé


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 4 Décembre 2025



Le 2 décembre 2025, dans le département d’Adé, le véhicule du district sanitaire de Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, qui transportait des vaccins à destination des centres frontaliers, a été pris pour cible par trois coupeurs de route armés circulant à moto. Les assaillants ont ouvert le feu et atteint un pneu du véhicule près du village de Djabalene.

Malgré la crevaison, le chauffeur est parvenu à poursuivre sa route et à rejoindre localité de Kalkibido. Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues pour sécuriser l’équipe sanitaire et l’accompagner afin de lui permettre d’achever sa mission et de regagner sa base en toute sécurité.


