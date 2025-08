​Tchad – Droits humains : La CNDH appelle à une enquête sur le décès de Fulbert Mouanodji

Selon les informations relayées, le drame s’est produit le 2 août 2025 à Abéché, dans la province du Ouaddaï, dans des circonstances qualifiées de « tragiques » par l’institution nationale.



Dans un communiqué signé par son président, Belngar Larme Jacques, la CNDH demande l’ouverture immédiate d’une enquête afin d’élucider les causes et les circonstances exactes de ce décès. L’institution insiste sur la nécessité de faire toute la lumière sur cette affaire, en toute transparence, afin de garantir le respect des droits humains et la manifestation de la vérité.



En cette période douloureuse, la CNDH a également présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches et connaissances.