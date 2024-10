​Tchad : Eduk-Médias célèbre la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information

Le président d’Eduk-Médias Tchad a rappelé que l'objectif de cette semaine, célébrée en 2024 sous le thème « Les nouvelles frontières numériques de l'information pour l'éducation aux médias et à l'information d'intérêt public », est de créer une plateforme pour stimuler chez les jeunes un engagement en matière d'éducation aux médias et à l'information. Cette initiative vise à répondre aux multiples défis posés par les risques et menaces en ligne, notamment la désinformation, les discours de haine, la radicalisation en ligne, et les violations de la vie privée numérique.



Dans sa déclaration, le président a souligné que l'éducation aux médias et à l'information est un droit fondamental, en particulier à une époque où la désinformation et les fausses nouvelles se propagent rapidement. « Il est essentiel que chaque individu, jeune ou adulte, soit équipé des outils nécessaires pour naviguer dans le flux d'informations », a-t-il déclaré. L'accent est mis sur le développement d'un esprit critique, l'analyse et l'évaluation des sources, ainsi que sur la compréhension de l'impact des médias sur la perception et le comportement des consommateurs d'information.



Mahamat Salet Beindjeré a précisé que, durant cette semaine, diverses initiatives seront organisées pour innover dans les écoles et développer des programmes éducatifs qui favorisent les compétences en éducation aux médias. Il encourage les écoles, les bibliothèques, et les communautés à intégrer cette éducation dans leurs programmes pour bâtir ensemble une société informée et capable de prendre des décisions éclairées.



La célébration de cette semaine, selon les organisateurs, est menée en coopération avec des partenaires, en mettant l'accent sur la formation des jeunes, des activités de sensibilisation en ligne et hors ligne, des tables rondes pour les élèves, des conférences-débats pour les étudiants, ainsi qu'un webinaire réunissant des organisations de jeunes de différents pays d'Afrique et d'Europe.