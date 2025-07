​Tchad : Le Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno provisoirement homologué par la CAF

Dans sa correspondance adressée à M. Abakar Hunwanon, Secrétaire Général par intérim de la FTF, la CAF a salué les efforts du gouvernement tchadien et de la fédération pour les investissements consentis en matière de rénovation et de mise à niveau de l’infrastructure sportive.



Toutefois, cette homologation n’est que temporaire. Pour qu’elle devienne définitive, la CAF exige la mise en œuvre complète de plusieurs recommandations techniques, jointes en annexe au courrier officiel. Ces travaux devront être achevés au moins trois semaines avant le premier match prévu dans l’enceinte.



Par ailleurs, la CAF demande à la FTF de transmettre un rapport hebdomadaire sur l’avancement des travaux, afin d’assurer un suivi régulier et rigoureux.



Cette homologation provisoire marque une étape importante pour le Tchad, qui renforce ainsi sa capacité à accueillir des compétitions internationales, conformément aux standards de la CAF et de la FIFA.