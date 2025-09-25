Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Le ministère de la Sécurité publique interdit une marche du PNJPD


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Septembre 2025



​Tchad : Le ministère de la Sécurité publique interdit une marche du PNJPD
Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a annoncé, par arrêté officiel n°367/PR/PM/MSPI/SG/2025 en date du 24 septembre 2025, l’interdiction de toute marche projetée par le Parti des Nationalistes pour la Justice, la Paix et le Développement (PNJPD).

Selon le communiqué, la date de la marche n’avait pas été précisée par les organisateurs. Le ministère justifie sa décision par deux motifs principaux :
  • le non-respect des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°011/PR/2023 du 1ᵉʳ août 2023 relative aux manifestations sur la voie publique ;
  • le risque de trouble à l’ordre public.
L’arrêté précise que toute tentative d’organisation de ladite marche expose les responsables du parti à des poursuites devant les juridictions compétentes, notamment en cas de débordements, de casses ou d’infractions.

Pour l’exécution de cette mesure, le Directeur général de la Police nationale, le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad ainsi que la Délégation générale du gouvernement auprès de la Commune de N’Djamena ont été chargés de veiller au strict respect de l’interdiction.


