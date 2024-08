​Tchad : Les inondations dévastatrices endommagent N'Djamena et ses infrastructures

Les inondations qui ont frappé le Tchad cette année, en particulier N'Djamena, ont mis en lumière l'ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles. Ces inondations ont non seulement submergé plusieurs quartiers, mais ont également gravement endommagé de nombreuses infrastructures publiques et privées, tant dans la capitale que dans les provinces environnantes. Parmi les plus touchées, certaines routes principales de N'Djamena sont désormais impraticables, marquées par la présence de nids-de-poule géants.



Face à cette situation critique, le 9 août 2024, l'Office de Génie Militaire et de la Production (OGEMIP) a pris des mesures en engageant des travaux pour colmater certains goudrons dégradés par la saison des pluies. Cette intervention vise à rétablir une certaine praticabilité des routes les plus touchées, bien que l'ampleur des dégâts reste importante.



Par exemple, dans le quartier de Dembé 3 (Amkoundjara) situé dans le 7e arrondissement, les autorités municipales se sont mises à pied d’œuvre pour évacuer les habitants. Les responsables de la commune de N'Djamena ont coordonné les efforts et garantir la sécurité des résidents menacés par la montée des eaux, a constaté Alwihda Info.



Les inondations de cette année rappellent la nécessité d'améliorer les infrastructures de drainage et la résilience urbaine face aux intempéries, un défi crucial pour la capitale tchadienne.