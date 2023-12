SPORTS ​Tchad : Naïr Abakar, un engagement résolu pour la réforme et l'intégrité dans la gestion du football

Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Décembre 2023



Depuis sa nomination comme vice-président du Comité de normalisation du football tchadien (CONOR), Naïr Abakar a mené une série d'actions stratégiques pour revitaliser le football au Tchad. Son approche a inclus la mise en place de programmes de développement des jeunes talents, où l'accent est mis sur la formation des jeunes joueurs, offrant ainsi une plateforme pour les futurs talents du football tchadien. Naïr a également œuvré pour améliorer la gouvernance dans la gestion du football, en mettant l'accent sur la transparence financière et la structuration des compétitions nationales.

Naïr Abakar a eu un impact significatif sur le football au Tchad. Sa nomination par la FIFA était une reconnaissance de son potentiel à apporter des changements positifs dans le milieu du football tchadien, un secteur qui a longtemps eu besoin de réformes et de leadership dynamique.



Initiatives et promotion du football



Plusieurs réformes ont été initiées visant à améliorer la gouvernance et la gestion du football au Tchad. Parmi celles-ci, l’accent a été mis sur la transparence dans la gestion financière, l'organisation des compétitions nationales, et la mise en place de programmes de développement des jeunes talents.



Naïr a particulièrement mis l'accent sur la promotion et le développement du football de jeunesse. Sous sa direction, le CONOR a organisé des tournois et des ateliers de formation pour les jeunes, visant à identifier et à cultiver les talents locaux. Ces initiatives ont contribué à élever le niveau du football chez les jeunes et à leur offrir des opportunités de carrière dans le sport.



Collaboration Internationale, formation et éducation



Sous la houlette de Naïr, le CONOR a travaillé étroitement avec la FIFA et d'autres organisations internationales pour renforcer les capacités et les infrastructures footballistiques du Tchad. Naïr Abakar a également mis l'accent sur la formation et l'éducation des administrateurs, entraîneurs et arbitres de football. Des séminaires et des ateliers ont été organisés pour améliorer les compétences techniques et de gestion dans le football tchadien.



Engagement communautaire et vision pour l'avenir



En plus de son rôle dans le développement du football, Naïr s’est engagé dans des initiatives communautaires, utilisant le sport comme un moyen de promouvoir l'éducation, la santé et l'intégration sociale parmi les jeunes.



Malgré les progrès réalisés, le chemin vers la réforme complète du football tchadien est encore long. Des défis se posent tels que le manque de financement, la nécessité d’une meilleure infrastructure et la mise en place de systèmes durables pour le développement du football.



La vision d’Abakar pour l'avenir du football tchadien est claire : créer un environnement où le talent local peut s'épanouir et où le football peut être un vecteur de changement positif dans la société.



Un processus électoral de la FTFA sous tension : ne pas répéter les erreurs du passé



Le mandat du CONOR vient de prendre fin dans la confusion, avec un processus électoral qui n'a pas abouti. La semaine dernière, une délégation régionale de la FIFA s'est rendue au Tchad pour essayer de finaliser le processus électoral, mais sans succès apparent. Les hautes autorités ont défendu la position de Naïr Abakar, soulignée par son refus de signer le procès-verbal proposant la présentation d'un candidat unique à la présidence de la FTFA. Cette décision, considérée comme un acte de défense pour la transparence et la démocratie au sein de l'organisation, renforce son image de leader engagé pour un football tchadien plus équitable et représentatif.



La communauté du football attend avec intérêt la tenue d'une réunion décisive du comité Afrique de la FIFA à Paris, qui pourrait apporter des éclaircissements et une possible reconduction provisoire du CONOR (Comité de normalisation). En cas de non reconduction dans ses fonctions, Naïr Abakar quittera ses fonctions avec une réputation de principes et d'intégrité.



En s'opposant à une élection à candidature unique, Naïr a défendu l'idée d'un processus électoral ouvert et compétitif, essentiel pour le renouveau et le progrès du football tchadien. Cette position, bien que controversée, a été saluée par de nombreux acteurs du football et observateurs, la considérant comme une démonstration de son engagement à ne pas répéter les erreurs du passé et à favoriser un environnement où diverses voix et perspectives peuvent contribuer à façonner l'avenir du football dans le pays.



L'inéligibilité des membres du CONOR à l'élection de la FTFA en question



Pour de nombreux observateurs du football tchadien, la règle empêchant les membres du CONOR de se présenter aux élections de la FTFA est source de regret, particulièrement dans le cas de Naïr Abakar. Beaucoup estiment que son profil correspond parfaitement aux besoins d'un renouveau dans le football tchadien.



Sous son mandat au CONOR, Naïr a démontré une capacité à promouvoir la transparence, l'équité et l'innovation, des qualités essentielles pour revitaliser et redynamiser le football au niveau national. Son approche moderne et son engagement envers l'éthique sportive le positionnent idéalement pour diriger la FTFA vers une ère nouvelle, marquée par la croissance et le développement durable du football. Ces restrictions quant à l'éligibilité des membres du CONOR à l'élection de la FTFA sont perçues par certains comme une occasion manquée de capitaliser sur l'expérience et l'expertise acquises durant le processus de normalisation pour continuer à impulser un changement positif et profond au sein de la fédération.



Naïr Abakar continuera à inspirer par son engagement pour l’innovation et le développement de son pays, illustrant son aspiration pour une Afrique meilleure et son rôle en tant qu'acteur clé du développement du Tchad.





Dans la même rubrique : < > Championnat du monde de handball féminin : trois pays africains au tour principal Remake/Finale CAN 2000 : le Cameroun bat le Nigéria (3-1) à Limbé Tchad : l'Acsan favorise le football pour unifier les jeunes