Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Octobre 2025


Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, un grave incident s’est produit au presbytère de la paroisse Saint François Xavier de Koumra. Selon le communiqué du diocèse, trois individus se seraient introduits dans la résidence pendant que le curé, l’abbé Charlot Ngaryedji, se reposait au salon.


© DR
© DR
Les assaillants l’auraient interpellé à la porte avant de le maîtriser, de lui fermer la bouche et de le torturer. Ils auraient ensuite saccagé la maison et emporté une somme estimée à cinq millions de francs CFA.

Le diocèse précise que la santé de l’abbé est la priorité immédiate et qu’il reçoit actuellement des soins appropriés. Concernant certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’un étranglement du prêtre, la chancellerie appelle à la prudence : « une telle information ne pourra être confirmée ou infirmée qu’après réception des résultats médicaux », souligne le communiqué.

Une enquête est en cours afin d’établir les faits et identifier les auteurs de cette agression. En attendant de nouvelles informations officielles, le diocèse de Koumra invite la population à la retenue et à ne se fier qu’aux communiqués authentiques de l’évêque.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Tchad : Le Congrès adopte le rapport de révision technique de la Constitution Tchad : Le Congrès adopte le rapport de révision technique de la Constitution 03/10/2025

Populaires

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques

03/10/2025

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

03/10/2025

Tchad : La billetterie est ouverte pour les matchs cruciaux des Sao

03/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter