​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra

Les assaillants l’auraient interpellé à la porte avant de le maîtriser, de lui fermer la bouche et de le torturer. Ils auraient ensuite saccagé la maison et emporté une somme estimée à cinq millions de francs CFA.



Le diocèse précise que la santé de l’abbé est la priorité immédiate et qu’il reçoit actuellement des soins appropriés. Concernant certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’un étranglement du prêtre, la chancellerie appelle à la prudence : « une telle information ne pourra être confirmée ou infirmée qu’après réception des résultats médicaux », souligne le communiqué.



Une enquête est en cours afin d’établir les faits et identifier les auteurs de cette agression. En attendant de nouvelles informations officielles, le diocèse de Koumra invite la population à la retenue et à ne se fier qu’aux communiqués authentiques de l’évêque.