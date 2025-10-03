Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 3 Octobre 2025


La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Tchad, par l'intermédiaire de son président, M. Belngar Larmé Jacques, a organisé une réunion le 3 octobre 2025 à N'Djamena avec les leaders des associations de défense des droits de l'homme (ADH). L'objectif central de cette rencontre était de présenter les travaux d'un comité dédié à l'élaboration d'un accord de collaboration formel entre les deux entités.


Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme


  Cette initiative fait suite à une journée de réflexion tenue le 31 juillet 2025 et vise à consolider un partenariat jugé essentiel pour la promotion et la protection des droits humains au Tchad.

 
Le Président Belngar Larmé Jacques a souligné la nécessité de cette synergie, reconnaissant que :
« La CNDH, bien qu'étant une institution républicaine majeure, est encore peu connue et manque de robustesse face aux défis des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce constat rend d'autant plus nécessaire une collaboration transparente, professionnelle et confiante avec la société civile… »


Il a également insisté sur l'importance du partage d'expériences avec des ADH qui ont plus de 30 ans d'existence, estimant que la question des droits de l'homme ne peut être résolue sans une approche collective.
 

Feuille de route pour l'accord et reconnaissance internationale

 
La vision de cette restitution est de finaliser un document d'accord qui formalisera la collaboration. Ce partenariat renforcé est vu comme un levier pour la CNDH pour :
  • Discuter de la situation des droits de l'homme.
  • Comprendre le travail effectif de la CNDH.
  • Recueillir les attentes et les défis quotidiens des acteurs de terrain.
Enfin, le Président a rappelé l'enjeu international imminent : une délégation de la CNDH se rendra à Genève du 20 au 31 octobre prochain pour défendre les statuts « A » de l'institution, étape cruciale pour obtenir une reconnaissance internationale. Il a insisté sur le rôle de premier plan des ADH dans cette démarche, soulignant que leur implication renforce la légitimité de la Commission.

 
Cette démarche marque une étape significative dans la volonté de la CNDH de travailler en synergie avec la société civile pour relever les défis complexes liés aux droits de l'homme au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT 03/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter