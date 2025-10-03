Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Cette initiative fait suite à une journée de réflexion tenue le 31 juillet 2025 et vise à consolider un partenariat jugé essentiel pour la promotion et la protection des droits humains au Tchad.
Le Président Belngar Larmé Jacques a souligné la nécessité de cette synergie, reconnaissant que :
« La CNDH, bien qu'étant une institution républicaine majeure, est encore peu connue et manque de robustesse face aux défis des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce constat rend d'autant plus nécessaire une collaboration transparente, professionnelle et confiante avec la société civile… »
Il a également insisté sur l'importance du partage d'expériences avec des ADH qui ont plus de 30 ans d'existence, estimant que la question des droits de l'homme ne peut être résolue sans une approche collective.
Feuille de route pour l'accord et reconnaissance internationale
La vision de cette restitution est de finaliser un document d'accord qui formalisera la collaboration. Ce partenariat renforcé est vu comme un levier pour la CNDH pour :
- Discuter de la situation des droits de l'homme.
- Comprendre le travail effectif de la CNDH.
- Recueillir les attentes et les défis quotidiens des acteurs de terrain.
Cette démarche marque une étape significative dans la volonté de la CNDH de travailler en synergie avec la société civile pour relever les défis complexes liés aux droits de l'homme au Tchad.