









TCHAD Tchad : La CNDH cherche à formaliser un partenariat stratégique avec les associations de défense des Droits de l'Homme

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 3 Octobre 2025



La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Tchad, par l'intermédiaire de son président, M. Belngar Larmé Jacques, a organisé une réunion le 3 octobre 2025 à N'Djamena avec les leaders des associations de défense des droits de l'homme (ADH). L'objectif central de cette rencontre était de présenter les travaux d'un comité dédié à l'élaboration d'un accord de collaboration formel entre les deux entités.





Cette initiative fait suite à une journée de réflexion tenue le 31 juillet 2025 et vise à consolider un partenariat jugé essentiel pour la promotion et la protection des droits humains au Tchad.





Le Président Belngar Larmé Jacques a souligné la nécessité de cette synergie, reconnaissant que : « La CNDH, bien qu'étant une institution républicaine majeure, est encore peu connue et manque de robustesse face aux défis des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce constat rend d'autant plus nécessaire une collaboration transparente, professionnelle et confiante avec la société civile… »



Il a également insisté sur l'importance du partage d'expériences avec des ADH qui ont plus de 30 ans d'existence, estimant que la question des droits de l'homme ne peut être résolue sans une approche collective.

Feuille de route pour l'accord et reconnaissance internationale

La vision de cette restitution est de finaliser un document d'accord qui formalisera la collaboration. Ce partenariat renforcé est vu comme un levier pour la CNDH pour : Discuter de la situation des droits de l'homme.

Comprendre le travail effectif de la CNDH.

Recueillir les attentes et les défis quotidiens des acteurs de terrain. Enfin, le Président a rappelé l'enjeu international imminent : une délégation de la CNDH se rendra à Genève du 20 au 31 octobre prochain pour défendre les statuts « A » de l'institution, étape cruciale pour obtenir une reconnaissance internationale. Il a insisté sur le rôle de premier plan des ADH dans cette démarche, soulignant que leur implication renforce la légitimité de la Commission.





