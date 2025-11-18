Tchad : récolte du riz à Bongor, la technologie agricole chinoise mise à contribution

Les parcelles de démonstration et d’expérimentation, soigneusement cultivées et gérées par l’équipe du projet, ont été officiellement récoltées et une grande fête de récolte a été solennellement organisée.



Le rugissement des moissonneuses-batteuses et la file des tracteurs transportant les grains, ont animé une scène de récolte à la fois laborieuse et joyeuse, mettant en contribution la technologie agricole chinoise. L'événement a ressemblé des responsables agricoles et des autorités administratives de la province de Mayo-Kebbi Est.



Parmi eux, figuraient le délégué provincial de l'agriculture, Philippe Balamsia, le chef d'antenne Sud-Ouest de l'ANA DER, Goulna Samuel, le chef de village de Goulmoun-bass, Kouna Abdoulaye, se sont joints aux experts agricoles chinois du projet au cœur des rizières dorées pour témoigner ensemble de ce moment heureux et partager les fruits de cette abondante récolte. Ils ont observé avec un vif intérêt les opérations de récolte, et ont salué les résultats des démonstrations et expériences menées cette année par le projet.



Selon le chef d'équipe de ce projet, He Qiaosheng, le plus réjouissant, c'est le rendement des parcelles de démonstration du projet qui a atteint un niveau historique cette année. Les calculs indiquent que le rendement moyen de la variété de démonstration, Yuenongsimiao, a atteint 9 tonnes par hectare, établissant ainsi, un nouveau record de productivité rizicole locale.



Pour lui, ce chiffre concret démontre pleinement l’efficacité remarquable des variétés de riz introduites de Chine et des techniques culturales associées à haut rendement, illustrant le potentiel immense de la coopération technique agricole sino-tchadienne, et injectant une dynamique robuste pour renforcer la sécurité alimentaire du Tchad, conclu-t-il. Il convient de souligner que ces actions visent à sélectionner des variétés de riz à haut rendement et de qualité, adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales du Tchad.



Parallèlement, l’équipe du projet a démontré la technique de repiquage mécanique du riz et la technique de semis direct, améliorant ainsi efficacement l’efficacité de plantation et le niveau de standardisation, offrant ainsi un modèle puissant pour la modernisation de la production rizicole locale.



Les travaux de l’année se sont concentrés sur la recherche-développement technologique et la démonstration de techniques, avec la mise en œuvre systématique d’essais comparatifs de plusieurs variétés de riz et d’expérimentations sur les hybrides, ainsi que leur promotion.