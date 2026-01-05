Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2026


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 6 Janvier 2026



Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2026
Le Conseil provincial du Batha a ouvert, ce mardi 6 janvier 2026, sa session budgétaire au titre de l’exercice 2026. La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, des conseillers provinciaux, ainsi que des autorités administratives civiles et militaires.

Dans son allocution, le président du Conseil provincial du Batha a salué la présence des autorités administratives et sécuritaires, tout en soulignant l’importance de cette session qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation engagé par le président de la République, chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Il a rappelé que la session budgétaire constitue un moment déterminant pour la vie de l’institution, appelant à la rigueur, à la discipline financière et à une priorisation efficace des actions en faveur du développement local. Le président du Conseil provincial Rakhis Ahmat Saleh a indiqué qu’au titre de l’exercice 2025, la province du Batha avait bénéficié d’une subvention de l’État de 491 872 412 FCFA.

Pour l’année 2026, cette dotation est portée à 741 943 971 FCFA, soit une hausse de 33,7 %, traduisant l’engagement des plus hautes autorités à renforcer les capacités financières des collectivités territoriales. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une gestion prudente des ressources, compte tenu des contraintes liées à leur mobilisation effective. Les orientations budgétaires pour 2026 mettront l’accent sur les secteurs à fort impact social, notamment la santé, l’éducation, la jeunesse, la promotion et l’autonomisation de la femme, ainsi que l’assistance aux couches vulnérables.

Par ailleurs, la mobilisation des ressources propres de la province demeure une priorité. Des démarches ont été engagées pour le recouvrement des revenus issus de l’exploitation minière, en particulier auprès des sociétés opérant dans le secteur aurifère, tenues de reverser à la province le quota réglementaire de 5 %.

Le président du Conseil provincial a enfin appelé les conseillers provinciaux à faire preuve de responsabilité et d’engagement, afin d’adopter un budget réaliste, équilibré et orienté vers l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a conclu en déclarant officiellement ouverte la session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Batha, dans l’espoir de travaux empreints de sérénité et d’intérêt général.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/01/2026

Musique : Matibeye Geneviève brise le silence avec quatre titres aux messages puissants

Musique : Matibeye Geneviève brise le silence avec quatre titres aux messages puissants

Tchad : Secteur de la pêche, un bilan 2025 exceptionnel avec 96 % d’objectifs atteints Tchad : Secteur de la pêche, un bilan 2025 exceptionnel avec 96 % d’objectifs atteints 05/01/2026

Populaires

Mali : Assimi Goïta salue la résilience nationale et annonce 2026 comme l’année de la souveraineté énergétique

05/01/2026

Cameroun - Garoua : La "Cité de la Bénoué" plongée dans le noir par des vandales de câbles électriques

05/01/2026

Justice : 5 ans de prison requis contre une mère pour l’abandon de son nourrisson à N'Djamena

05/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter