Tchad : au Batha, le Conseil provincial ouvre sa session budgétaire 2026

Le Conseil provincial du Batha a ouvert, ce mardi 6 janvier 2026, sa session budgétaire au titre de l’exercice 2026. La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, des conseillers provinciaux, ainsi que des autorités administratives civiles et militaires.



Dans son allocution, le président du Conseil provincial du Batha a salué la présence des autorités administratives et sécuritaires, tout en soulignant l’importance de cette session qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation engagé par le président de la République, chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Il a rappelé que la session budgétaire constitue un moment déterminant pour la vie de l’institution, appelant à la rigueur, à la discipline financière et à une priorisation efficace des actions en faveur du développement local. Le président du Conseil provincial Rakhis Ahmat Saleh a indiqué qu’au titre de l’exercice 2025, la province du Batha avait bénéficié d’une subvention de l’État de 491 872 412 FCFA.



Pour l’année 2026, cette dotation est portée à 741 943 971 FCFA, soit une hausse de 33,7 %, traduisant l’engagement des plus hautes autorités à renforcer les capacités financières des collectivités territoriales. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une gestion prudente des ressources, compte tenu des contraintes liées à leur mobilisation effective. Les orientations budgétaires pour 2026 mettront l’accent sur les secteurs à fort impact social, notamment la santé, l’éducation, la jeunesse, la promotion et l’autonomisation de la femme, ainsi que l’assistance aux couches vulnérables.



Par ailleurs, la mobilisation des ressources propres de la province demeure une priorité. Des démarches ont été engagées pour le recouvrement des revenus issus de l’exploitation minière, en particulier auprès des sociétés opérant dans le secteur aurifère, tenues de reverser à la province le quota réglementaire de 5 %.



Le président du Conseil provincial a enfin appelé les conseillers provinciaux à faire preuve de responsabilité et d’engagement, afin d’adopter un budget réaliste, équilibré et orienté vers l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a conclu en déclarant officiellement ouverte la session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Batha, dans l’espoir de travaux empreints de sérénité et d’intérêt général.