TCHAD

Tchad : Université du Sahara de Faya, les conseils du délégué général du gouvernement aux étudiants


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Janvier 2026



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Bendergon, accompagné de ses proches collaborateurs, a rendu visite aux étudiants de l’Université du Sahara de Faya, ce 6 janvier 2025.

L’objectif de cette visite était de s’imprégner du déroulement de la rentrée universitaire 2026-2027 au sein de l’Université du Sahara de Faya.

Au cours de sa visite, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Bendergon, a prodigué de sages conseils aux étudiants, les exhortant à la discipline, à l’assiduité et à l’engagement afin de mener à bien leur année universitaire.


