Tchad : Université du Sahara de Faya, les conseils du délégué général du gouvernement aux étudiants

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Bendergon, accompagné de ses proches collaborateurs, a rendu visite aux étudiants de l’Université du Sahara de Faya, ce 6 janvier 2025.



L’objectif de cette visite était de s’imprégner du déroulement de la rentrée universitaire 2026-2027 au sein de l’Université du Sahara de Faya.



Au cours de sa visite, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Bendergon, a prodigué de sages conseils aux étudiants, les exhortant à la discipline, à l’assiduité et à l’engagement afin de mener à bien leur année universitaire.