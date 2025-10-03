Tchad : la marie de N'Djamena reçoit des équipes pour mieux assainir la ville

Le Projet intégré de lutte contre les inondations et la résilience urbaine à N'Djamena (PILIER) a offert ce 3 octobre 2025 des camions et caissons-bennes à la mairie de N'Djamena. Ces équipements sont des "solutions directes et palpables" à l'assainissement et à la voirie qui tient à cœur le maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, quant à lui, a insisté sur l'utilisation efficace de ces équipements.



Ces équipements sont financés par la Banque mondiale à plus d'un milliard de francs CFA. Son représentant résident au Tchad, Farouk Mollah Banna, promet que son institution accompagnera durablement le Tchad dans ses "efforts de développement urbain et de résilience".