Tchad : Campagne de pulvérisation des bus de voyage pour prévenir le choléra

Ciblage des transports publics et sensibilisation

Elle a effectué une opération de pulvérisation des bus de voyage.

Les membres de l’équipe se sont rendus dans plusieurs agences de voyage pour procéder à cette désinfection.

Intensification de la prévention

L’équipe de prévention des infections a concentré ses efforts sur les lieux à risque de transmission rapide :Le Dr Rozzi Tchiou a souligné que ces actions sont menées par son district sanitaire avec l’appui du département de la Santé et de ses partenaires.Parallèlement à la pulvérisation, des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives contre le choléra sont intensifiées dans l'ensemble de la circonscription sanitaire, visant à informer la population pour éviter toute propagation de la maladie.