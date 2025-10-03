Tchad : Campagne de pulvérisation des bus de voyage pour prévenir le choléra

Ciblage des transports publics et sensibilisation
L’équipe de prévention des infections a concentré ses efforts sur les lieux à risque de transmission rapide :
- Elle a effectué une opération de pulvérisation des bus de voyage.
- Les membres de l’équipe se sont rendus dans plusieurs agences de voyage pour procéder à cette désinfection.
Intensification de la prévention
Parallèlement à la pulvérisation, des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives contre le choléra sont intensifiées dans l'ensemble de la circonscription sanitaire, visant à informer la population pour éviter toute propagation de la maladie.