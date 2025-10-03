Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Campagne de pulvérisation des bus de voyage pour prévenir le choléra


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


Le Dr Rozzi Tchiou, Médecin Chef du district sanitaire, a lancé une opération de pulvérisation ciblée afin de prévenir l’épidémie de choléra dans sa circonscription.


Tchad : Campagne de pulvérisation des bus de voyage pour prévenir le choléra


 

Ciblage des transports publics et sensibilisation

 
L’équipe de prévention des infections a concentré ses efforts sur les lieux à risque de transmission rapide :
  • Elle a effectué une opération de pulvérisation des bus de voyage.
  • Les membres de l’équipe se sont rendus dans plusieurs agences de voyage pour procéder à cette désinfection.
Le Dr Rozzi Tchiou a souligné que ces actions sont menées par son district sanitaire avec l’appui du département de la Santé et de ses partenaires.
 

Intensification de la prévention

 
Parallèlement à la pulvérisation, des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives contre le choléra sont intensifiées dans l'ensemble de la circonscription sanitaire, visant à informer la population pour éviter toute propagation de la maladie.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
