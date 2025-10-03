Tchad - Abéché : Quatorze présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse

Objets saisis et reconnaissance des forces de sécurité

Des véhicules (voitures, tricycles communément appelés Rakcha, et motos).

Une grande quantité de produits prohibés.

Poursuites judiciaires

Lors de la présentation, la Police a exposé les nombreux objets saisis en possession des suspects, notamment :Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, le Général Ismael Yamouda Djorbo, a salué la vigilance et les efforts continus des forces de sécurité, insistant sur leur détermination à « barrer la route aux fauteurs de trouble ». Il a ajouté que cette opération reflète la volonté des hommes de sécurité d’œuvrer pour la quiétude des citoyens.Pour sa part, le Procureur de la République près le tribunal des grandes instances d’Abéché, Hissein Saleh Arabi, a indiqué que le Ministère Public prendra les mesures juridiques nécessaires à l'encontre de ces présumés malfrats. L'objectif est de garantir que les suspects répondent de leurs actes devant la justice.