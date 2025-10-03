Tchad - Abéché : Quatorze présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse

Objets saisis et reconnaissance des forces de sécurité
Lors de la présentation, la Police a exposé les nombreux objets saisis en possession des suspects, notamment :
- Des véhicules (voitures, tricycles communément appelés Rakcha, et motos).
- Une grande quantité de produits prohibés.
Poursuites judiciaires
Pour sa part, le Procureur de la République près le tribunal des grandes instances d’Abéché, Hissein Saleh Arabi, a indiqué que le Ministère Public prendra les mesures juridiques nécessaires à l'encontre de ces présumés malfrats. L'objectif est de garantir que les suspects répondent de leurs actes devant la justice.