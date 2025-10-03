Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Abéché : Quatorze présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


Quatorze (14) présumés malfrats, appréhendés par la Police Nationale, ont été présentés à la presse locale hier matin à Abéché (province du Ouaddaï). Ces individus sont impliqués dans diverses affaires de vol, de détention d’armes de différents types, et de possession de substances interdites.


Objets saisis et reconnaissance des forces de sécurité

 
Lors de la présentation, la Police a exposé les nombreux objets saisis en possession des suspects, notamment :
  • Des véhicules (voitures, tricycles communément appelés Rakcha, et motos).
  • Une grande quantité de produits prohibés.
Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, le Général Ismael Yamouda Djorbo, a salué la vigilance et les efforts continus des forces de sécurité, insistant sur leur détermination à « barrer la route aux fauteurs de trouble ». Il a ajouté que cette opération reflète la volonté des hommes de sécurité d’œuvrer pour la quiétude des citoyens.
 

Poursuites judiciaires

 
Pour sa part, le Procureur de la République près le tribunal des grandes instances d’Abéché, Hissein Saleh Arabi, a indiqué que le Ministère Public prendra les mesures juridiques nécessaires à l'encontre de ces présumés malfrats. L'objectif est de garantir que les suspects répondent de leurs actes devant la justice.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


