Tchad : L'UNFPA vient en aide aux femmes de Maïngara touchées par les inondations

Soulagement salué : Le Délégué du sixième arrondissement, Frankie Mornan Nouba, a salué ce soutien : « Ce soutien vient à point nommé. Notre population souffre à cause des inondations, et ces kits apportent un vrai soulagement à ces femmes. »

Remerciements de la municipalité : Le Maire adjoint de Sarh, Djimasra Radjadinan, a également remercié l’UNFPA pour son écoute et sa réactivité, soulignant que l'organisation avait répondu « avec rapidité » aux « cris de nos citoyens ».



Engagement pour la santé maternelle et infantile

Zéro décès maternel.

Zéro besoin non satisfait en planification familiale.

Zéro violence basée sur le genre dans les deux provinces.

L'UNFPA a distribué 239 kits d’aide spécifiquement destinés aux femmes enceintes et aux nourrissons. Cette intervention vise à répondre aux besoins urgents des familles affectées par les récentes fortes pluies qui ont causé d’importants dégâts et inondé plusieurs habitations, créant une situation particulièrement difficile pour les mères et les enfants.Mme Baidé Adoumta Yvette, coordinatrice régionale de l’UNFPA pour le Mandoul et le Moyen-Chari, a précisé que cette action s'inscrit dans l’objectif global de l’organisation, qui est d'atteindre :Les femmes bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance. Mme Koumta Odette, enceinte et mère d'enfants, a témoigné : « Nous ne savions pas comment faire avec la pluie qui a détruit nos maisons. Ces kits vont beaucoup nous aider. Nous nous sentons soutenues. Ce n’est pas seulement un don, c’est un geste d’amour ».