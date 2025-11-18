Tchad : les autorités apportent leur soutien aux victimes de l’incendie de Koukou-Angarana

Un incendie s’est déclenché mardi après-midi en périphérie de Koukou-Angarana, causant la mort de deux enfants et d'importants dégâts matériels.



Le délégué général du gouvernement, Sadick Siboro Dinga, s’est rendu sur les lieux ce mercredi, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, pour présenter ses condoléances et apporter un soutien moral, matériel et financier aux familles touchées.



Les causes exactes du drame restent à déterminer. Les autorités appellent à la vigilance pour prévenir de tels incidents à l’avenir.