Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 18 Novembre 2025



Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération
Dans la province du Lac, à Kinasserom, l’inondation des infrastructures scolaires n’est plus une catastrophe ponctuelle. C’est devenu une routine dramatique, vécue chaque année au rythme des saisons pluvieuses.

Depuis plusieurs années, les salles de classe se transforment en étendues d’eau stagnante, obligeant les élèves à abandonner l’école pendant de longs mois. « Ici, l’école ne reprend véritablement qu’en février, et encore… seulement si le niveau de l’eau le permet », confient des parents d’élèves, inquiets pour l’avenir de leurs enfants.

La ville ne compte pourtant que deux écoles primaires et un CEG, pour assurer la formation de centaines d’enfants. Mais face à ces interruptions répétées, la scolarisation recule dangereusement. Les plus jeunes se tournent vers la pêche, l’agriculture ou le petit commerce pour aider leurs familles ou simplement s’occuper.

Une situation qui risque de les éloigner définitivement des bancs de l’école. Les enseignants, impuissants, voient leurs efforts réduits à néant. « Les bâtiments sont là, nous sommes là… mais les élèves n’arrivent pas », déplore un maître d’école.

Un appel pressant à l’action
Conscient de la gravité du problème, le sous-préfet de Kinasserom Abakar Moussa Ousmane sonne l’alerte : « L’éducation est la clé qui ouvre toutes les portes. Une école qui ferme, c’est un avenir qui se brise. »

Il en appelle au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, aux ONG, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté pour une intervention urgente. Des pistes de solutions existent : rehausser les bâtiments scolaires ; aménager des digues de protection ; réhabiliter ou relocaliser les écoles dans une zone non inondable ; des actions permettraient de garantir la continuité des apprentissages et de préserver l’avenir de la jeunesse.

Protéger l’école, c’est protéger Kinasserom
À Kinasserom, l’école est plus qu’un lieu d’enseignement : c’est le cœur battant de l’espoir. Si rien n’est fait, une génération entière risque d’être sacrifiée aux eaux saisonnières. Agir aujourd’hui, c’est assurer que demain, les enfants puissent apprendre, rêver et construire l’avenir de leur communauté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire

Adré : la détresse des déplacés s’aggrave face aux difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire

Tchad : l’Inspection départementale de l’éducation du Kanem-Centre met en garde les enseignants absents Tchad : l’Inspection départementale de l’éducation du Kanem-Centre met en garde les enseignants absents 17/11/2025

Populaires

Tchad - Affaire Mahamat Zene Adam : le procureur confirme l’arrestation et la détention du principal suspect

17/11/2025

"Le Massacre de Kabkab" : Salma Mahamat Issakha exhume une tragédie oubliée de l’histoire tchadienne

17/11/2025

Tchad : le sous-préfet de Khach-Khacha en campagne pour une rentrée scolaire réussie à Mina

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter