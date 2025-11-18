Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rappelle les responsables locaux à l’ordre

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni a présidé mardi dernier à Mao, une réunion mensuelle de suivi d'activités avec les délégués provinciaux, les chefs de services techniques, les responsables des ONG, ainsi que des représentants de la société civile.



L’objectif est de faire un état des lieux de la gestion des services publics, et d’évaluer le déploiement des projets de développement dans la province.



Dans une intervention ferme, le général Asseif Mahamat Assouni a rappelé aux responsables administratifs et aux partenaires au développement, la lourde responsabilité qui leur incombe, insistant sur la nécessité d’un engagement total, et d’une gestion irréprochable au service exclusif des populations du Kanem.



Lors de cette réunion, le représentant de chef de l'État au Kanem, a également évoqué le cas de l'affrontement entre les deux communautés sœurs de Goskoro, dans le Kanem-Nord. Il a rappelé que pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité des habitants, un dispositif sécuritaire a été déployé dans la zone.



Le premier magistrat de la province appelle à l’apaisement, et réaffirme son engagement et sa détermination à préserver la cohésion sociale entre les communautés.