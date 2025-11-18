Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : soixante conseillers formés pour mieux accompagner les entrepreneurs du Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 18 Novembre 2025



Tchad : soixante conseillers formés pour mieux accompagner les entrepreneurs du Moyen-Chari
Plus d’une soixantaine de conseiller en entrepreneuriat et en éducation financière prennent part, du 18 au 21 novembre 2025, à un atelier de renforcement des capacités au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.

La session, axée sur le diagnostic d’entreprise, la rédaction de plans d’affaires et le coaching post-financement, a été ouverte par le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Naninan. Porter par le Projet d’appui à la valorisation des Produits Forestiers non Ligneux, (PFNL) l’atelier réunit des participants venus des six départements du Moyen-Chari.

Pour Mbaïlem Gentil Ngardoum, représentant du projet, cette formation vise à doter les conseillers d’outils pratiques pour mieux analyser les projets économiques et accompagner les entrepreneurs dans la durée, afin de mieux aider les groupements et associations œuvrant dans les activités génératrices de revenus de mieux gérer leurs affaires.

Le préfet du Barh Kôh a invité les participants à s’investir pleinement. Il a souligné que ces compétences nouvelles permettront d’améliorer la qualité de l’accompagnement et de garantir la réussite des investissements soutenu par le projet. Financé par la Coopération Suisse, et mis en œuvre par le consortium NIRAS–Caritas, le projet s’inscrit dans la mise en place d’un fonds stratégique de co-investissement.

Ce mécanisme innovant vise à appuyer les micros, petites et moyennes entreprises évoluant dans les chaines de valeur du miel, du néré, du tamarinier et du tubercule de rônier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Tchad : Le Sénat s'engage résolument pour la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)

Tchad : Le Sénat s'engage résolument pour la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)

Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre Tchad : Les autorités du Salamat démantèlent un réseau de trafiquants d'armes de guerre 17/11/2025

Populaires

Tchad - Inde / Renforcement des Capacités : Un cadre militaire tchadien part en formation spécialisée

17/11/2025

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi

17/11/2025

RCA - France : Destruction d’armes, un pas de plus vers la paix

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter