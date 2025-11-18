Tchad : soixante conseillers formés pour mieux accompagner les entrepreneurs du Moyen-Chari

Plus d’une soixantaine de conseiller en entrepreneuriat et en éducation financière prennent part, du 18 au 21 novembre 2025, à un atelier de renforcement des capacités au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.



La session, axée sur le diagnostic d’entreprise, la rédaction de plans d’affaires et le coaching post-financement, a été ouverte par le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Naninan. Porter par le Projet d’appui à la valorisation des Produits Forestiers non Ligneux, (PFNL) l’atelier réunit des participants venus des six départements du Moyen-Chari.



Pour Mbaïlem Gentil Ngardoum, représentant du projet, cette formation vise à doter les conseillers d’outils pratiques pour mieux analyser les projets économiques et accompagner les entrepreneurs dans la durée, afin de mieux aider les groupements et associations œuvrant dans les activités génératrices de revenus de mieux gérer leurs affaires.



Le préfet du Barh Kôh a invité les participants à s’investir pleinement. Il a souligné que ces compétences nouvelles permettront d’améliorer la qualité de l’accompagnement et de garantir la réussite des investissements soutenu par le projet. Financé par la Coopération Suisse, et mis en œuvre par le consortium NIRAS–Caritas, le projet s’inscrit dans la mise en place d’un fonds stratégique de co-investissement.



Ce mécanisme innovant vise à appuyer les micros, petites et moyennes entreprises évoluant dans les chaines de valeur du miel, du néré, du tamarinier et du tubercule de rônier.