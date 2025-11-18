Alwihda Info
TCHAD

Tchad : après le Table ronde sur le PND, le président oriente le PM et les présidents des grandes Institutions


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2025



Tchad : après le Table ronde sur le PND, le président oriente le PM et les présidents des grandes Institutions
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a présidé ce matin, au Palais Toumaï, une réunion d’orientation consacrée à l’après-Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».

Ont pris part à la rencontre, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, les présidents et vice-présidentes des dix Grandes Institutions de la République, le chef de la diplomatie, les cinq ministres membres du Comité d’organisation du PND et les proches collaborateurs du président de la République.

Sans détours, le chef de l’Etat a déclaré que « le Plan National de Développement dont la phase d’élaboration et de lancement, a été un grand succès, dit se traduire en actions concrètes sur le terrain ». Chemin faisant, il a instruit le chef du Gouvernement de mettre en place un comité qui sera chargé de la mise en œuvre des projets du Plan National de Développement.

« Chaque projet sera suivi, évalué et rendu public. Ceci n’est pas une option, c’est un impératif de bonne gouvernance », a-t-il précisé. Et le président de la République de conclure en ces termes : « Le temps est celui de l’action et pas du discours, le peuple attend de nous des résultats concrets, et c’est fort légitime.»




