Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Guéli, un motocycliste tué dans un accident impliquant un camion-benne


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 19 Novembre 2025



Tchad : à N’Guéli, un motocycliste tué dans un accident impliquant un camion-benne
Un grave accident de circulation est survenu cette nuit dans le 9ème arrondissement de N’Djamena, au quartier N’Guéli.

Selon les premiers témoignages, un motocycliste aurait perdu le contrôle de son engin avant d’être mortellement percuté par un camion-benne.

La deuxième adjointe au maire du 9ème arrondissement, Mme Fatimé Kossah Allatchi, s’est immédiatement rendue sur les lieux. Elle a fait appel aux services de la voirie, qui sont intervenus rapidement pour nettoyer la zone et sécuriser l’axe routier. Grâce à leur action coordonnée, l’ordre a été rétabli et la circulation a pu reprendre normalement.

Les passagers et les riverains ont ainsi pu continuer leurs déplacements en toute sécurité. Le corps de la victime a été évacué à la morgue pour les procédures d’usage.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/11/2025

Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo

Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo

Tchad : à N’Djamena, un jeune marié incarcéré à Klessoum pour violences conjugales et agression Tchad : à N’Djamena, un jeune marié incarcéré à Klessoum pour violences conjugales et agression 18/11/2025

Populaires

Tchad : lancement du premier projet opérationnel, trois jours après la Table ronde de Abu Dhabi

18/11/2025

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

18/11/2025

Tchad/États-Unis : le ministre d’État chargé des Affaires étrangères reçoit une délégation américaine

18/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter