Tchad : à N’Guéli, un motocycliste tué dans un accident impliquant un camion-benne

Un grave accident de circulation est survenu cette nuit dans le 9ème arrondissement de N’Djamena, au quartier N’Guéli.



Selon les premiers témoignages, un motocycliste aurait perdu le contrôle de son engin avant d’être mortellement percuté par un camion-benne.



La deuxième adjointe au maire du 9ème arrondissement, Mme Fatimé Kossah Allatchi, s’est immédiatement rendue sur les lieux. Elle a fait appel aux services de la voirie, qui sont intervenus rapidement pour nettoyer la zone et sécuriser l’axe routier. Grâce à leur action coordonnée, l’ordre a été rétabli et la circulation a pu reprendre normalement.



Les passagers et les riverains ont ainsi pu continuer leurs déplacements en toute sécurité. Le corps de la victime a été évacué à la morgue pour les procédures d’usage.