Tchad : à Abéché, Moov Africa récompense les gagnants de la promotion « Allô Allô »

Une cérémonie de remise de récompenses des heureux gagnants de la promotion « Allô Allô » a eu lieu à la place de l’Indépendance d’Abéché, le samedi 15 novembre 2025.



A l’occasion de l’événement placé sous le signe de la fidélité et de la confiance, plusieurs responsables de l’administration publique et du secteur privé y étaient conviés, ainsi que le public abéchois présent pour cette première dans cette ville. Le moment le plus marquant de la cérémonie a été la remise du grand prix, un véhicule de marque Suzuki Jimny 4x4 flambant neuf, remporté par Moussa Abderamane Ahmat.



Visiblement ému, l’heureux gagnant a exprimé sa joie et remercié Moov Africa pour ce grand lot selon lui, va au-delà d’une simple récompense et démontre l’attention que Moov Africa porte à ses abonnés. Outre le grand prix, les autres gagnants sont repartis avec leurs lots comprenant : des réfrigérateurs, des panneaux solaires, des téléphones portables et des télévisions écran plat.



Prenant la parole, le chef de division marketing de Moov Africa, Abdoulaye Abdelrahim affirme qu’il y a un 3ème véhicule gagner. Il a rappelé aux clients qu’ils sont « la raison des efforts, des innovations et de l’engagement quotidien » de Moov Africa soulignant que leur fidélité inspire l’entreprise, leur confiance la motive et que leur satisfaction demeure son objectif principal.



Le chef de division marketing a par ailleurs précisé que la remise d’un véhicule n’est pas seulement un prix, mais symbolise surtout une proximité avec les abonnés, une relation construite au fil des années où chaque client compte et chaque geste de fidélité mérite d’être récompensé.



Il faut noter que la promotion continue jusqu’au 31 décembre 2025. Pour participer, il suffit d’acheter un forfait voix à partir de 2000 F CFA via *111# ou via le menu Moov Money *800# La cérémonie a été agrémentée par des prestations artistiques d’animateurs et de musiciens venus de N’Djamena et d’Abéché, donnant à l’événement une ambiance festive et conviviale.