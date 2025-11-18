Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : installation du bureau provincial de la Plate-forme féminine du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 19 Novembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce mercredi à Mao la cérémonie d’installation du bureau provincial de la Plate-forme féminine du Kanem.

Ce bureau est composé de 29 membres, avec à sa tête Mme Halia Moussa Batrane Brahimi, assistée par Mme Koullah Mouta. Les membres de la Plate-forme sont issus de diverses organisations féminines de la province. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et locales, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des ONG.

Après son installation, la présidente de la Plate-forme, Mme Halia Moussa, a exprimé sa gratitude envers ses sœurs des différentes organisations pour la confiance placée en sa modeste personne. Elle a ensuite abordé plusieurs thématiques importantes, notamment la paix, la scolarisation des filles, la prévention du mariage précoce, le rôle des femmes dans la résolution des conflits, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.

Le délégué général a, pour sa part, félicité les membres nouvellement installés, les a encouragés à se mettre rapidement au travail, et leur a prodigué des conseils et des orientations. Il a enfin réaffirmé sa disponibilité à les accompagner dans leurs missions.


