​Tchad : débat sur les enjeux et défis des droits de l'Homme à Abéché

Le café de presse a été co-animé par Danibe Djimadoum, expert juriste et consultant en droits de l'homme, qui est également chef du bureau d'accès aux droits et à la justice près la cour d'appel d'Abéché, et Mahmoud Mahamat Ali, président de l'association pour la défense des droits de l'Homme du Ouaddaï.



Dans son intervention, le premier conférencier, Danibe Djimadoum, a abordé divers enjeux entravant les droits de l'Homme, notamment la recrudescence des mariages précoces, l'accentuation des conflits intercommunautaires causant des pertes en vies humaines, les arrestations arbitraires, l'augmentation des violences basées sur le genre (VBG), le harcèlement dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels, le trafic d'enfants et la mendicité. Il a également souligné la méconnaissance des lois et textes de la République, le manque de vulgarisation de ces lois, la corruption généralisée à tous les niveaux de la gestion publique, ainsi que l'ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il a également mentionné le coût élevé de l'accès à la justice et la méfiance des autorités envers les défenseurs des droits de l'Homme.



Le deuxième conférencier, Mahmoud Mahamat Ali, a discuté des défis à relever, notamment l'application inconditionnelle des textes et lois en vigueur, la maximisation de la vulgarisation de ces textes et lois, la lutte contre la corruption de manière rigoureuse, le désarmement pacifique, et l'implication des jeunes et des femmes dans le processus décisionnel. Il a également évoqué la nécessité d'adapter les mesures d'accompagnement et de résilience liées au changement climatique.



Avant de conclure ce café de presse, les journalistes présents ont posé des questions liées au thème, permettant ainsi d'enrichir les échanges.