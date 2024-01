​Tchad : des leaders formés sur la gestion et la prévention des conflits dans le Ouaddaï

Le directeur des affaires juridiques au ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Mbaïpor Laoutaye Julien, qui est également chef de mission de la troisième caravane nationale de la cohésion sociale, a déclaré que cette mission parcourt l'ensemble du territoire national afin de promouvoir le message de paix et de partager avec la population des notions relatives à la gestion des conflits et à la coexistence harmonieuse.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que la tenue de cet atelier participatif intervient à un moment opportun, car il vise à sensibiliser les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, ainsi que les chefferies traditionnelles et coutumières, afin de les impliquer activement dans la gestion et la prévention des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles.



Par ailleurs, il a ajouté qu'une étape déterminante vient d'être franchie avec la nomination d'un nouveau Premier Ministre en la personne de Dr. Succès Masra, auquel le président de la transition a confié une mission cruciale consistant à mettre en place l'autorité électorale constitutionnelle de manière exclusive. Cette décision est un geste significatif et marquant dans le paysage politique du Tchad.