​Tchad : deux membres du gouvernement en visite au Bahr El Gazel

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh et le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, ont effectué le 17 janvier une visite de travail à Moussoro dans le cadre de leurs activités régaliennes. Les deux ministres ont procédé à la distribution de vivres et de non-vivres aux personnes vulnérables et nécessiteuses de la Province du Bahr El Gazel.



Cette distribution de denrées alimentaires permet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales conformément aux directives du président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Les deux membres du gouvernement ont exprimé leur reconnaissance à la population du Bahr El Gazel pour son hospitalité légendaire et son accueil chaleureux.



"Nous exprimons nos remerciements au gouverneur de la province du Barh El Gazel, Général Loum Innaïssou Laïna, aux conseillers nationaux Fatimé Ahmat Wori et Brahim Goukouni, aux opérateurs, aux cadres, aux jeunes et à toutes les couches mobilisées depuis N'Djamena", a déclaré le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil.