​Tchad : l'AJIPD forme des jeunes en secourisme

L'association des jeunes inclusifs pour la paix et le développement (AJIPD) a remis le 14 octobre des attestations de fin de formation à 17 jeunes formés en secourisme et soins de base.



Selon Oumar Ahmat Safi, coordonnateur de l'association, la formation de ces jeunes contribuera à la prise en charge des multiples cas d'accidents de la route et palliera le manque de personnel soignant dans les hôpitaux.



Une opportunité d'embauche s'offre déjà à ces jeunes. L'Agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T) recrutera les jeunes et les déploiera dans tout le pays, informe le responsable de formation Izzadine Ahmat Tidjani. Il exhorte les récipiendaires à saisir l'opportunité.