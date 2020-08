​Tchad : l'ONASA se donne des nouvelles directives pour répondre aux défis alimentaires

L’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) a clos mardi à N'Djamena sa session extraordinaire de l’année 2020. Cette session s’est tenue au moment où le Tchad traverse une crise sans précédent due à la baisse du prix du pétrole et à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.



Cette situation a provoqué la récession et l’inflation de la production agricole et économique, entrainant la flambée des prix des denrées alimentaires sur les différents marchés.



Le rôle principal de l'ONASA est la constitution et la gestion des stocks, des réserves stratégiques et des produits pour apporter des réponses adéquates au désarroi de la population. Le président du conseil d’administration de l’ONASA, Mahamat Annadif Youssouf, a indiqué que le conseil sera très regardant dans la gestion de l'ONASA.