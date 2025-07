Tchad : Le Gouverneur du Salamat engage les opérateurs économiques et chefs de cantons pour le programme gouvernemental

Lors de sa première rencontre avec les opérateurs économiques, le Général Ismat Issakha Acheikh a souligné leur rôle crucial dans la réussite de sa mission. Il a rappelé que l'économie est essentielle au développement d'un État, d'où sa place centrale dans les 12 chantiers et les 100 actions prioritaires du gouvernement.





Cependant, insiste-t-il, l'économie ne peut prospérer sans stabilité. Il a donc exhorté les acteurs économiques à collaborer activement pour l'instauration de la sécurité et d'une paix durable dans la province.



La seconde réunion de la journée a été consacrée aux Chefs traditionnels. Le Délégué Général a regretté que, malgré les multiples interventions du gouvernement, certains chefs de canton ne respectent pas les engagements prescrits par les textes de la République. Il a fermement insisté sur le fait qu'un chef traditionnel, en tant qu'autorité morale, doit jouir d'une réputation irréprochable.





Il les a appelés à s'impliquer davantage dans le processus de désarmement des civils responsables de troubles qui perturbent la tranquillité des communautés et le bon fonctionnement des institutions publiques. Ces agissements, a-t-il affirmé, nuisent à la vie paisible des citoyens.





En réponse, les invités ont unanimement déclaré leur adhésion au programme politique du gouvernement et ont promis de s'impliquer pleinement dans la recherche d'une paix durable.