​Tchad : l'UDP appelle à un "boycott intelligent" de la présidentielle

Céni "inféodée" au Mps, simulacre de cadre national de dialogue politique (Cndp), leaders religieux acquis à la cause du pouvoir (...), les dés sont indéniablement pipés. Pour sanctionner cette tricherie électorale, l'Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP) de Max Kemkoye invite la population à boycotter intelligemment les présidentielles d'avril 2021.



Cette action citoyenne consiste à cocher durant le scrutin sur tous les candidats, rendant par conséquent "nuls tous les bulletins de vote". Plusieurs facteurs justifient ce boycott, à en croire Max Kemkoye. En effet, toutes les élections tenues au Tchad sont truquées. La prochaine échéance ne dérogera pas à la règle et semble d'ailleurs "exclusive" car les techniques de trucage sont bien nourries et abondent.



À la Céni par exemple, siègent "les chevaliers servants" du Mps. Le président de l'institution est "une girouette" orientée par Déby. Par conséquent, le maréchal contrôle totalement les activités de l'instance chargée d'organiser les élections. Aussi, ladite commission s'est-elle assigné une nouvelle attribution. Elle courtise dorénavant les leaders religieux. L'objectif est simple : "tenir en bride les populations et empêcher toute contestation des trucages électoraux". Lesquels trucages électoraux ont abusé le peuple au point où la désaffection électorale est remarquable, en passe d'entraîner un "péril démocratique".



L'Udp révèle un tout autre projet nourri par Déby et les siens. La dignité de maréchal qu'il s'est attribuée par la complicité d'une Assemblée "ignorante de son rôle", les avantages "immérités" accordés aux collectivités autonomes et chefferies traditionnelles ne sont nullement fortuits. Ces entités, au moment venu, "feront la proposition idoine pour la création d'une monarchie républicaine". Lequel régime consacrera entièrement et définitivement le pouvoir à Déby.