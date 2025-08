​Tchad : la CNDH affine sa stratégie pour éradiquer la traite des personnes

La traite des êtres humains est une réalité au Tchad. Belngar Larmé, président de la CNDH, le confirme sans détour : « Des jeunes aux bras valides sont leurrés et affluent des différentes provinces vers des sites d’orpaillage hostiles ; des enfants sont vendus à vil prix par leurs propres parents pour garder des troupeaux ou envoyés chez des maîtres dont la seule préoccupation est de les exploiter plutôt que de les éduquer. »



Les femmes ne sont pas épargnées : elles sont également victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, déplore Belngar Larmé.



Face à cette réalité préoccupante, il estime que « le mal est profond et ternit l’image du pays ». Pour le combattre efficacement, il appelle à « une concertation nationale et une mutualisation des efforts ». Il exprime l’espoir que des « discussions franches et constructives » permettront de formuler des recommandations utiles au gouvernement pour mieux protéger les droits humains et éradiquer durablement ce phénomène.



En attendant, la CNDH affirme poursuivre ses actions sur le terrain. À titre d’exemple, Belngar Larmé se félicite du retour dans leurs familles de quatre jeunes exploités dans des mines d’or, ainsi que d’un enfant de 8 ans qui avait été réduit à la condition de bouvier.