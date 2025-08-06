Tchad : le président du conseil provincial du Mandoul échange avec les associations des femmes et des jeunes

Lors de cette communication, Millet Rombat Frédéric a abordé plusieurs questions de développement de la province. Pour le président, la province est constituée à plus de 80% de jeunes et la principale activité est l'agriculture. A côté de cela, l'élevage, la pêche et l'artisanat se font de manière régulière.



Malgré ces atouts, la province fait face à plusieurs défis, entre autres : le manque des infrastructures sanitaires, scolaires, routières, sportives, l'exode rural, le poids des pesanteurs socio-culturelles. Pour booster l'économie de cette province, le président du conseil provincial Millet Rombat Frédéric propose l'entrepreneuriat rural à travers des cultures de courtes durées comme le gingembre, le fonio, le piment ou la fraise.



Il invite par ailleurs les forces vives à une sensibilisation pour l'éveil de conscience, afin de relever les défis du phénomène de l'exode rural, ainsi que les pesanteurs socio-culturelles, les violences basées sur le genre et la scolarisation des enfants surtout des filles.



Les participants à cette communication se disent honorés de cette importante rencontre, et demandent l'appui du conseil pour une sensibilisation de proximité, afin de relever les défis et autonomiser les communautés.