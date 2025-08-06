Tchad : le président du conseil provincial du Mandoul échange avec les associations des femmes et des jeunes

Lors de cette communication, Millet Rombat Frédéric a abordé plusieurs questions de développement de la province. Pour le président, la province est constituée à plus de 80% de jeunes et la principale activité est l'agriculture. A côté de cela, l'élevage, la pêche et l'artisanat se font de manière régulière.
Malgré ces atouts, la province fait face à plusieurs défis, entre autres : le manque des infrastructures sanitaires, scolaires, routières, sportives, l'exode rural, le poids des pesanteurs socio-culturelles. Pour booster l'économie de cette province, le président du conseil provincial Millet Rombat Frédéric propose l'entrepreneuriat rural à travers des cultures de courtes durées comme le gingembre, le fonio, le piment ou la fraise.
Il invite par ailleurs les forces vives à une sensibilisation pour l'éveil de conscience, afin de relever les défis du phénomène de l'exode rural, ainsi que les pesanteurs socio-culturelles, les violences basées sur le genre et la scolarisation des enfants surtout des filles.
Les participants à cette communication se disent honorés de cette importante rencontre, et demandent l'appui du conseil pour une sensibilisation de proximité, afin de relever les défis et autonomiser les communautés.
Malgré ces atouts, la province fait face à plusieurs défis, entre autres : le manque des infrastructures sanitaires, scolaires, routières, sportives, l'exode rural, le poids des pesanteurs socio-culturelles. Pour booster l'économie de cette province, le président du conseil provincial Millet Rombat Frédéric propose l'entrepreneuriat rural à travers des cultures de courtes durées comme le gingembre, le fonio, le piment ou la fraise.
Il invite par ailleurs les forces vives à une sensibilisation pour l'éveil de conscience, afin de relever les défis du phénomène de l'exode rural, ainsi que les pesanteurs socio-culturelles, les violences basées sur le genre et la scolarisation des enfants surtout des filles.
Les participants à cette communication se disent honorés de cette importante rencontre, et demandent l'appui du conseil pour une sensibilisation de proximité, afin de relever les défis et autonomiser les communautés.