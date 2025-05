​Tchad : la CNDH exprime son désarroi après les violences meurtrières de Mandakao et appelle à la justice

Dans un communiqué officiel signé par son président, Belngar Larmé Jacques, la CNDH déplore cet événement dramatique qui porte un grave coup à la cohabitation pacifique, au vivre-ensemble et à l’unité nationale. Elle appelle l’ensemble des protagonistes à la retenue, soulignant la nécessité urgente d’un retour à la paix dans cette région.



La Commission exhorte le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, à prendre toutes les mesures nécessaires afin que justice soit rendue, dans le strict respect des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains.



Enfin, la CNDH réaffirme son engagement à défendre les principes fondamentaux de la dignité humaine et souhaite vivement que la paix et la sécurité soient restaurées dans cette partie du territoire national.