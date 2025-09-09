Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : la modification de l’article 77 de la Constitution soulève des inquiétudes


9 Septembre 2025


La modification envisagée de l’article 77 de la Constitution tchadienne, permettant au président de la République de diriger un parti politique, continue de susciter des débats houleux parmi les experts et la classe politique. Le constitutionnaliste Pr. Maoudinodji Gilbert alerte sur les conséquences juridiques et politiques de cette réforme, qu’il qualifie de « violation flagrante » des dispositions fondamentales de la Loi fondamentale.


Selon lui, en acceptant de devenir président du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), le chef de l’État s’expose à une coresponsabilité civile et pénale pour les actes commis par les militants de son parti. « Si, lors d’une campagne électorale ou d’une manifestation, des militants du MPS venaient à se rendre coupables d’infractions, de destructions de biens ou d’atteintes à des personnes physiques, ils en seraient responsables pénalement. Mais le président, en tant que dirigeant du parti, serait également considéré comme coauteur », explique-t-il.

Le constitutionnaliste insiste sur un point capital : dans ce cas de figure, le président ne bénéficierait pas de l’immunité liée à ses fonctions, car celle-ci ne couvre que les actes accomplis dans le cadre strict de l’exercice de la fonction présidentielle. « Il devient un président de parti politique comme les dirigeants des quelque 200 autres formations du pays, et ne peut donc se prévaloir de l’immunité présidentielle », martèle-t-il.

Pour le Pr. Maoudinodji Gilbert, la décision du MPS de désigner le chef de l’État comme président du parti constitue une double entorse à la Constitution, violant à la fois l’article 76 et l’article 77. « Ce choix fragilise l’équilibre institutionnel et met en danger la neutralité que devrait incarner la magistrature suprême », prévient-il.
Malick Mahamat
