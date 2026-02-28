Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : le GCAP et des journalistes expulsés de l’hôtel Zenabel par les forces de l’ordre


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 28 Février 2026


Après plus de trois mois de retrait de la scène politique, le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP) a tenté d’organiser une réunion ce 28 février 2026 à N’Djamena afin d’évaluer la situation politique nationale. La rencontre, prévue à l’hôtel Zenabel, a toutefois été interrompue par l’intervention des forces de l’ordre du commissariat du 7ᵉ arrondissement.


Vue de la ville de N'Djamena. © Alwihda Info
Alors que les membres du GCAP s’apprêtaient à débuter les échanges, placés sous le thème « Tchad, pays fragilisé : quelles perspectives de lutte politique pour sa survie ? », et coïncidant avec une journée de commémoration dédiée aux « martyrs de la liberté », des policiers sont arrivés sur les lieux.

Selon des témoins, deux responsables des forces de l’ordre se sont introduits dans l’établissement et, après des discussions avec les organisateurs, ont demandé aux journalistes et aux participants de quitter immédiatement la salle. « Vous êtes journalistes, sortez, tout le monde dehors », aurait lancé un agent présent sur place.

Les forces de sécurité ont ensuite interdit tout regroupement devant l’hôtel, demandant aux personnes présentes de libérer les lieux. « Vous êtes de quel média ? Libérez l’endroit, monsieur », auraient-ils insisté auprès de certains journalistes.

Face à la situation, Dr Ibrahim Koursami a appelé les professionnels des médias au calme, leur demandant de ne pas réagir afin d’éviter toute escalade. « Les journalistes, vous avez vu, ils sont venus nous chasser. Je vous demande de repartir et de ne pas répondre à leur provocation », a-t-il déclaré.

Aucune explication officielle n’a été donnée pour expliquer les raisons de l’interruption de cette rencontre politique.


