​Tchad : "le comité ad hoc aura pour mission de consacrer l'éligibilité des membres de la junte" (FNC)

Tel est l'avis de l'alliance Front nouveau pour le changement (FNC). L'avis est exprimé par son coordonnateur national Djimdou Yanlomtoloum à un point-presse ce 27 septembre à la Maison des médias du Tchad. La raison principale est que ce comité chargé d'approfondir la question d'éligibilité ou d'inéligibilité des membres de la junte est "composé pour la plupart des personnes acquises à sa cause" et à celle de son "tuteur", le MPS.



Il n'y a donc plus d'illusions à se faire. Le président du Conseil militaire de transition ainsi que les membres du gouvernement pourraient se présenter aux élections post-transitoires. Djimdou Yanlomtoloum confie aussi que ledit comité œuvrera à la prolongation de la transition contrairement aux engagements pris le chef de la junte face à la communauté internationale.