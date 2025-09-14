Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : le gouvernement dément toute préparation d’attaque à Miski et appelle à la vigilance


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Septembre 2025


Le gouvernement tchadien a publié, ce 14 septembre 2025, un communiqué officiel pour clarifier la situation dans la localité de Miski, province du Tibesti, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’informations évoquant une éventuelle attaque contre les populations civiles.


Dans ce texte signé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Gassim Cherif Mahamat, les autorités démentent formellement ces allégations et dénoncent des « contre-vérités répandues par des personnes malintentionnées ».

Les forces déployées pour sécuriser la zone

Contrairement aux rumeurs, le gouvernement affirme que les Forces de Défense et de Sécurité déployées dans le Tibesti et d’autres provinces visent uniquement à renforcer l’autorité de l’État et à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Le communiqué rappelle par ailleurs que plusieurs accords de paix ont été signés avec des groupes d’autodéfense du Tibesti (2019, 2023 et 2025) et que leur objectif exclusif demeure la préservation de la paix et de la stabilité.

Un engagement réaffirmé pour la paix et l’unité

Le gouvernement insiste sur son attachement à :
  • La protection des populations civiles et la garantie de leurs droits fondamentaux, notamment la sécurité et la liberté de circulation.
  • Le dialogue avec les acteurs locaux et traditionnels, afin de trouver des solutions consensuelles et durables.
  • La lutte contre toute tentative de division, en réaffirmant l’intégrité et l’indivisibilité du territoire national.
  • La liberté de circulation et de travail pour tous les Tchadiens sur l’ensemble du territoire.
  • L’application stricte de la loi interdisant la détention et l’usage d’armes par des civils.
Vigilance contre la manipulation

Le gouvernement, suivant la ligne du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, appelle la population à la sérénité et à la vigilance, exhortant les citoyens à ne pas céder aux manipulations ni aux désinformations propagées par des « officines aux agendas cachés ».

« Notre priorité est de préserver la paix, la sécurité et l’unité nationale », conclut le communiqué.



