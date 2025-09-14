Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique

« Le Tchad est un pays unique »



Selon le ministre, le Tchad est une République indivisible, et aucune localité ne peut revendiquer un statut particulier en dehors du cadre administratif officiel. « Miski, c’est un département comme les autres départements des différentes provinces du Tchad. Ce n’est pas un État dans l’État. Le Tchad est un pays unique, pas divisé », a-t-il martelé.



Réquisitoire contre les groupes armés



Le général Ali Ahmat Aghabache a dénoncé avec vigueur les agissements de certains individus qui, selon lui, défient l’autorité de l’État en prenant les armes. « Tu es un citoyen, tu prends une Toyota, tu mets un canon 23 ou 17, tu mobilises les tiens, tu fais le bras de fer avec le gouvernement, et tu défies l’autorité de l’État ? », a-t-il fustigé, soulignant que de telles pratiques ne sauraient être tolérées.



Les réseaux sociaux dans le viseur



Le ministre a également critiqué l’influence des réseaux sociaux dans le traitement de la crise de Miski. « Les réseaux sociaux sont un État ? Où le Tchad a-t-il été remplacé par les réseaux sociaux ? », s’est-il interrogé, estimant que la manipulation de l’opinion par certains acteurs contribue à déformer la réalité sur le terrain.



Liberté du gouvernement à déployer ses forces



Pour le général Aghabache, il ne fait aucun doute que l’État a toute latitude pour intervenir dans n’importe quelle partie du territoire national. « Le gouvernement est libre, souverain, de déployer des forces de sécurité comme il le veut, dans toutes les localités du Tchad. Quel est le problème ? », a-t-il insisté.



Défense de l’autorité de l’État



Le ministre a enfin rejeté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait déployé des militaires pour cibler la population civile de Miski. « Tu montes sur une montagne, tu prends une 23, une kalach, et quand le gouvernement veut appliquer l’autorité de l’État et assurer la sécurité des populations, tu dis que le gouvernement a déployé des militaires pour tuer la population de Miski ? », a-t-il déclaré, affirmant que la mission des forces de défense est de protéger les populations et de préserver l’intégrité du territoire national.