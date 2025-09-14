Alwihda Info
TCHAD

Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Septembre 2025


Le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmat Aghabache, s’est exprimé ce 14 septembre 2025 de manière ferme au sujet de la situation dans le département de Miski, dans la province du Tibesti. Dans une déclaration musclée, il a rappelé que Miski est « un département administratif comme tous les autres du Tchad » et qu’il ne saurait être considéré comme « un État dans l’État ».


« Le Tchad est un pays unique »

Selon le ministre, le Tchad est une République indivisible, et aucune localité ne peut revendiquer un statut particulier en dehors du cadre administratif officiel. « Miski, c’est un département comme les autres départements des différentes provinces du Tchad. Ce n’est pas un État dans l’État. Le Tchad est un pays unique, pas divisé », a-t-il martelé.

Réquisitoire contre les groupes armés

Le général Ali Ahmat Aghabache a dénoncé avec vigueur les agissements de certains individus qui, selon lui, défient l’autorité de l’État en prenant les armes. « Tu es un citoyen, tu prends une Toyota, tu mets un canon 23 ou 17, tu mobilises les tiens, tu fais le bras de fer avec le gouvernement, et tu défies l’autorité de l’État ? », a-t-il fustigé, soulignant que de telles pratiques ne sauraient être tolérées.

Les réseaux sociaux dans le viseur

Le ministre a également critiqué l’influence des réseaux sociaux dans le traitement de la crise de Miski. « Les réseaux sociaux sont un État ? Où le Tchad a-t-il été remplacé par les réseaux sociaux ? », s’est-il interrogé, estimant que la manipulation de l’opinion par certains acteurs contribue à déformer la réalité sur le terrain.

Liberté du gouvernement à déployer ses forces

Pour le général Aghabache, il ne fait aucun doute que l’État a toute latitude pour intervenir dans n’importe quelle partie du territoire national. « Le gouvernement est libre, souverain, de déployer des forces de sécurité comme il le veut, dans toutes les localités du Tchad. Quel est le problème ? », a-t-il insisté.

Défense de l’autorité de l’État

Le ministre a enfin rejeté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait déployé des militaires pour cibler la population civile de Miski. « Tu montes sur une montagne, tu prends une 23, une kalach, et quand le gouvernement veut appliquer l’autorité de l’État et assurer la sécurité des populations, tu dis que le gouvernement a déployé des militaires pour tuer la population de Miski ? », a-t-il déclaré, affirmant que la mission des forces de défense est de protéger les populations et de préserver l’intégrité du territoire national.


