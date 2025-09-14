Tchad : L’ENS renforce les capacités de ses enseignants-chercheurs à Abéché, Bongor et N’Djamena

Ce programme intensif avait pour objectif de consolider les compétences pédagogiques et scientifiques des participants. Les modules abordés portaient sur des thématiques essentielles telles que la méthodologie de recherche, l’innovation pédagogique, la gestion académique et le montage de projets scientifiques.



Représentant le recteur de l’Académie du Sud-Ouest, M. Djandé Matélé Emmanuel a salué l’engagement et la rigueur des participants, tout en rappelant l’importance stratégique de ce type de formations pour relever les défis du système éducatif tchadien.



De son côté, M. Djeguedem Djerando Hervé, représentant de l’ONG Enfants du Monde, a réaffirmé le soutien de son organisation à une éducation inclusive et durable, en insistant sur la nécessité d’une collaboration renforcée entre institutions académiques et société civile.



La cérémonie de clôture a été présidée par Mme la Directrice des Études, représentant le Directeur Général de l’ENS de N’Djamena, Dr Hamidé Abaras Rahma. Elle a souligné que cette formation est l’aboutissement d’un travail rigoureux et porteur d’espoir pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur au Tchad.



À travers cette initiative, l’ENS ambitionne de former une nouvelle génération d’enseignants-chercheurs capables de hisser l’enseignement supérieur tchadien vers l’excellence et de mieux répondre aux besoins du pays.