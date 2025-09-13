Bologo : La sous-préfète en action pour le développement et la santé publique

Soucieux du développement de la sous-préfecture et du bien-être des populations, Mme Félicité Alfred, première responsable de la localité, a commencé sa tournée par le marché à bétail. Elle y a réuni commerçants et garants du marché pour leur adresser un message centré sur la paix, la cohésion sociale et le respect des règles. Elle a insisté sur la nécessité de centraliser toutes les transactions à l’intérieur du marché afin d’améliorer la transparence et la gestion des recettes publiques.



La sous-préfète a ensuite visité les points de vente de grillades, gargotes, beignets et vêtements. Dans ces espaces, elle a mené une opération de salubrité : ramassage des assiettes fissurées, évacuation des eaux usées et sensibilisation des commerçants sur les bonnes pratiques d’hygiène. Elle a notamment exigé des vendeuses de beignets qu’elles couvrent leurs produits ou les conservent dans des récipients fermés, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments.



Poursuivant sa tournée, Mme Alfred a inspecté l’état des infrastructures locales, dont la mosquée centrale de Bologo.



Enfin, elle a pris des mesures fermes, interdisant la vente de vêtements similaires aux tenues militaires ainsi que la commercialisation de boissons en sachets, communément appelées Nguereque.



Cette visite, bien accueillie par la population, a été perçue comme un signe fort de proximité et de responsabilité. Les habitants ont salué les actions de la sous-préfète et promis de l’accompagner dans ses initiatives en faveur du développement local.