Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Bologo : La sous-préfète en action pour le développement et la santé publique


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 13 Septembre 2025


La sous-préfète de Bologo, Mme Félicité Alfred, a effectué une visite de terrain ce samedi 13 septembre 2025 au marché central de la localité. Elle était accompagnée du représentant du chef de canton Lélé, des forces de sécurité, de l’équipe vétérinaire ainsi que de son staff administratif.


Bologo : La sous-préfète en action pour le développement et la santé publique
Soucieux du développement de la sous-préfecture et du bien-être des populations, Mme Félicité Alfred, première responsable de la localité, a commencé sa tournée par le marché à bétail. Elle y a réuni commerçants et garants du marché pour leur adresser un message centré sur la paix, la cohésion sociale et le respect des règles. Elle a insisté sur la nécessité de centraliser toutes les transactions à l’intérieur du marché afin d’améliorer la transparence et la gestion des recettes publiques.

La sous-préfète a ensuite visité les points de vente de grillades, gargotes, beignets et vêtements. Dans ces espaces, elle a mené une opération de salubrité : ramassage des assiettes fissurées, évacuation des eaux usées et sensibilisation des commerçants sur les bonnes pratiques d’hygiène. Elle a notamment exigé des vendeuses de beignets qu’elles couvrent leurs produits ou les conservent dans des récipients fermés, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments.

Poursuivant sa tournée, Mme Alfred a inspecté l’état des infrastructures locales, dont la mosquée centrale de Bologo.

Enfin, elle a pris des mesures fermes, interdisant la vente de vêtements similaires aux tenues militaires ainsi que la commercialisation de boissons en sachets, communément appelées Nguereque.

Cette visite, bien accueillie par la population, a été perçue comme un signe fort de proximité et de responsabilité. Les habitants ont salué les actions de la sous-préfète et promis de l’accompagner dans ses initiatives en faveur du développement local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

Tchad : Le Médiateur de la République appelle les enfants du Tibesti à rejeter la violence et à choisir la paix

Tchad : Le Médiateur de la République appelle les enfants du Tibesti à rejeter la violence et à choisir la paix

Tchad : Des jeunes se forment à la diplomatie et à la communication Tchad : Des jeunes se forment à la diplomatie et à la communication 13/09/2025

Populaires

Tchad : Un citoyen engagé offre un appui logistique moderne à la police nationale

13/09/2025

Burkina Faso : Faso Mêbo reçoit un nouveau lot d'engins

13/09/2025

Tchad : le ministère de la Sécurité publique durcit le ton face à la recrudescence des accidents de la route

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter