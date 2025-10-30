Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l'APAD organise une rencontre inter générationnelle


Alwihda Info | Par Katchibe Mapagne - 30 Octobre 2025



L'Action des Partenaires pour l'Appui au Développement (APAD), a organisé une rencontre inter générationnelle ce 30 octobre 2025 au CEFOD. Sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, la rencontre est placée sous le thème, « Politique, religion et culture au Tchad : facteurs de paix ou sources de tensions sociales ? »

Prenant, la parole à cette assise, Meram Mahamat Morba, présidente du comité d'organisation, a dans son mot de bienvenue, remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports, les partenaires et les jeunes pour leur participation. Elle affirme que nos aînés déchaînent une mémoire précieuse, celle de lutte contre des erreurs, mais aussi des réussites pour bâtir le pays. Nos jeunes quant à eux portent l'énergie, la créativité et la vision du Tchad nouveau.

Pour Pafing Guirki, coordonnateur technique de l’APAD, l’objectif principal pour 2025 est de promouvoir l’éducation aux droits humains, à la paix et à la citoyenneté, à travers le dialogue entre les acteurs du territoire et l’émergence de nouveaux leaders dans les localités concernées.

Cette rencontre intergénérationnelle a pour objectif de contribuer au rapprochement des liens à la fraternité, à l’amitié et à la solidarité entre les jeunes et les aînés, afin de réduire les tensions sociales et renforcer la cohésion nationale pour une paix durable. Depuis sa création, l’APAD développe des stratégies innovantes de formation et d’apprentissage, notamment par la création d’espaces de partage d’expériences.

Il déclare que les jeunes sont assoiffés de connaissances, et ont besoin de l’expérience des aînés pour tirer les leçons nécessaires, et s’adapter à la modernité. Ces dernières années, la jeunesse tchadienne est entrée dans un conflit intergénérationnel avec les aînés, de la relève et de l'héritage politique.

Cette situation a amené l’APAD à poser quelques questions : les aînés sont-ils hostiles aussi à l'héritage ? Les jeunes ne sont pas intéressés par la politique ? Ou n'ont pas la capacité requise ? Ou encore sont-ils découragés ? Ou sont les leaders politiques et religieux pour tracer une voie claire aux générations futures ? Ces questions doivent nourrir la réflexion afin de construire un héritage consensuel pour un Tchad durable.

Pendant longtemps, les liens entre politique, religion et cohésion sociale, ont été considérés comme tabous. Il est temps de dire la vérité pour sortir la jeunesse de cette hypocrisie qui a trop duré. C’est dans cet esprit que l’APAD souhaite aborder ce sujet avec responsabilité, respect et dans un esprit fraternel, afin que les jeunes deviennent de véritables acteurs du changement social.

Il appelle les jeunes à écouter, et respecter les aînés. Bichara Ahmat Gnonofi, représentant du ministre de la Jeunesse et du Sports, a souligné dans son allocution la nécessité d’une collaboration solide entre jeunes et adultes. Il déclare que nous sommes tous opérateurs, pour remplacer la jeunesse. A cet effet, il faudrait qu'on passe les témoignages, sinon, on va se perdre, et donc la place des aînés est très importante et les jeunes doivent aussi, jusqu'à la maturité, écouter les aînés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
