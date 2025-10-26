Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

De nombreux travailleurs tchadiens se retrouvent désemparés après leur retraite, ne sachant pas comment occuper leur temps ni maintenir leurs revenus. Beaucoup dépendent exclusivement des pensions trimestrielles, souvent insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Ce manque de préparation et de culture de planification financière peut entraîner une fragilité économique et morale.
« Depuis que je suis admis à la retraite, je ne sais plus quoi faire, car je ne m’y suis pas préparé. Aujourd’hui, je gère difficilement ma vie avec la pension que je perçois chaque trimestre », confie Abdallah Khamis, récemment retraité.
L’oisiveté, la solitude et la perte de statut social accentuent la vulnérabilité des retraités, rendant leur transition difficile.
Rebondir Après la RetraiteMalgré ces défis, la retraite peut être un tremplin vers de nouvelles opportunités. Tant que l’on jouit d’une bonne santé et que l’on possède des compétences, il est possible de rester actif et productif. Voici quelques pistes pour les retraités :
- Agriculture et Élevage : Création de fermes, élevage de volailles, caprins, ovins, bovins, ou encore pisciculture.
- Culture Vivrière : Production de riz, de maïs ou de tubercules.
- Investissement Immobilier : Construction de logements à mettre en location.
- Artisanat et Métiers Techniques : Valorisation de l’expérience accumulée tout en générant des revenus.
- Mentorat ou Formation : Transmission de l’expertise aux jeunes générations.
Préparer sa Retraite : Une NécessitéLa préparation à la retraite doit commencer bien avant d’atteindre l’âge limite. Il est essentiel de développer une éducation financière, d’investir tôt, d’épargner régulièrement et de réfléchir à une reconversion possible. Les institutions comme la CNPS et les associations de retraités jouent un rôle clé dans la sensibilisation et le soutien des futurs retraités.
L’État et ses partenaires doivent également renforcer les dispositifs d’appui économique et social pour les retraités, tels que :
- Crédits adaptés
- Centres d’activités pour seniors
- Programmes de reconversion professionnelle