









ANALYSE Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 26 Octobre 2025



Au Tchad, l’âge normal d’admission à la retraite est fixé à 60 ans pour les fonctionnaires, tandis que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) impose également cette limite dans le secteur privé. Cependant, partir à la retraite ne devrait pas être perçu comme une fin, mais plutôt comme le début d’une nouvelle étape de vie.





De nombreux travailleurs tchadiens se retrouvent désemparés après leur retraite, ne sachant pas comment occuper leur temps ni maintenir leurs revenus. Beaucoup dépendent exclusivement des pensions trimestrielles, souvent insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Ce manque de préparation et de culture de planification financière peut entraîner une fragilité économique et morale.





« Depuis que je suis admis à la retraite, je ne sais plus quoi faire, car je ne m’y suis pas préparé. Aujourd’hui, je gère difficilement ma vie avec la pension que je perçois chaque trimestre », confie Abdallah Khamis, récemment retraité.



L’oisiveté, la solitude et la perte de statut social accentuent la vulnérabilité des retraités, rendant leur transition difficile.



Rebondir Après la Retraite Malgré ces défis, la retraite peut être un tremplin vers de nouvelles opportunités. Tant que l’on jouit d’une bonne santé et que l’on possède des compétences, il est possible de rester actif et productif. Voici quelques pistes pour les retraités : Agriculture et Élevage : Création de fermes, élevage de volailles, caprins, ovins, bovins, ou encore pisciculture.

: Création de fermes, élevage de volailles, caprins, ovins, bovins, ou encore pisciculture. Culture Vivrière : Production de riz, de maïs ou de tubercules.

: Production de riz, de maïs ou de tubercules. Investissement Immobilier : Construction de logements à mettre en location.

: Construction de logements à mettre en location. Artisanat et Métiers Techniques : Valorisation de l’expérience accumulée tout en générant des revenus.

: Valorisation de l’expérience accumulée tout en générant des revenus. Mentorat ou Formation : Transmission de l’expertise aux jeunes générations. Ainsi, la retraite peut devenir un renouveau, une chance de concrétiser des projets longtemps différés.



Préparer sa Retraite : Une Nécessité La préparation à la retraite doit commencer bien avant d’atteindre l’âge limite. Il est essentiel de développer une éducation financière, d’investir tôt, d’épargner régulièrement et de réfléchir à une reconversion possible. Les institutions comme la CNPS et les associations de retraités jouent un rôle clé dans la sensibilisation et le soutien des futurs retraités.





L’État et ses partenaires doivent également renforcer les dispositifs d’appui économique et social pour les retraités, tels que : Crédits adaptés

Centres d’activités pour seniors

Programmes de reconversion professionnelle De nombreux travailleurs tchadiens se retrouvent désemparés après leur retraite, ne sachant pas comment occuper leur temps ni maintenir leurs revenus. Beaucoup dépendent exclusivement des pensions trimestrielles, souvent insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. Ce manque de préparation et de culture de planification financière peut entraîner une fragilité économique et morale.L’oisiveté, la solitude et la perte de statut social accentuent la vulnérabilité des retraités, rendant leur transition difficile.Malgré ces défis, la retraite peut être un tremplin vers de nouvelles opportunités. Tant que l’on jouit d’une bonne santé et que l’on possède des compétences, il est possible de rester actif et productif. Voici quelques pistes pour les retraités :Ainsi, la retraite peut devenir un renouveau, une chance de concrétiser des projets longtemps différés.La préparation à la retraite doit commencer bien avant d’atteindre l’âge limite. Il est essentiel de développer une éducation financière, d’investir tôt, d’épargner régulièrement et de réfléchir à une reconversion possible. Les institutions comme la CNPS et les associations de retraités jouent un rôle clé dans la sensibilisation et le soutien des futurs retraités.L’État et ses partenaires doivent également renforcer les dispositifs d’appui économique et social pour les retraités, tels que :





Dans la même rubrique : < > Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)